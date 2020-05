L’ordinanza di Nello Musumeci prevede che le discoteche possano riaprire per l’estate già a partire dall’8 giugno. Secondo quanto riporta “Gds.it” però, oggi lo stesso governatore ha posto dei paletti: “Se è un luogo dove ascoltare musica all’aperto, allora siamo pronti a farlo, ma se un luogo in cui mettere in 50 metri quadrati 30-40-50 persone allora diventa veramente difficile”.