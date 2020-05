Quest’anno sarà un 23 maggio diverso a Palermo e in tutta Italia, ormai abituata nel giorno della strage di Capaci a diverse manifestazioni piazza e cortei. Secondo quanto riporta “Gds.it”, l’anniversario verrà celebrato attraverso i social, la televisione e poi con un flash-mob promosso da decine di artisti e personalità: balconi pieni di lenzuoli bianchi e tantissime persone affacciate a ricordare le vittime delle stragi. I canali social della Fondazione Falcone- le pagine Fb e Instagram- e la pagina Fb Palermo Chiama Italia, costruita per l’evento, racconteranno in diretta la giornata. Ci saranno inoltre due trasmissioni dedicate su “Rai Uno”: “Uno Mattina in Famiglia”, in onda dalle 7.45, e “Italia sì” trasmessa dalle 16.40.