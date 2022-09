L’edizione odierna di Tuttosport si sofferma sul Palermo che ha vinto il test contro il Nottingham grazie a Soleri.

Cinque giorni per comprendere fino in fondo di aver varcato la soglia di un mondo completamente nuovo e per toccare con mano la bellezza di essere entrati a far parte della famiglia calcistica più grande, potente e ambiziosa del calcio moderno. Il Palermo di Eugenio Corini concluderà oggi, con un ultimo allenamento, la bellissima esperienza vissuta in casa della sorella più grande e famosa, il Manchester City. Ieri, invece, i rosanero hanno giocato un’amichevole dal sapore antico contro uno dei club più prestigiosi del calcio d’Oltremanica, il Nottingham Forest (con 13 assenti).

Un allenamento congiunto che, però, ha permesso al Palermo di misurarsi con una formazione di Premier e di togliersi anche la soddisfazione di batterla: alla fine, infatti, il risultato ha premiato proprio la squadra di Corini che, grazie alla rete di Soleri, ha superato 1-0 i Tricky Trees. Una vittoria che è la ciliegina sulla torta di una 5 giorni indimenticabile, un sogno per Corini e i suoi ragazzi. “Welcome to City” è la scritta che aveva accolto i siciliani al loro arrivo presso l’Etihad Campus di Manchester, la bellissima casa del City di Guardiola in cui si allenano campioni del calibro di De Bruyne, Haaland e Cancelo.

Una struttura fra le più moderne e apprezzate del calcio mondiale, in cui i rosanero si sono inizialmente mossi con un po’ di soggezione, come turisti spaesati davanti a uno spettacolo nuovo e inaspettato. Poi, pian piano, l’imbarazzo ha lasciato spazio alla grande voglia di godersi questo momento e la soggezione si è trasformata in orgoglio. Un’esperienza che i rosanero difficilmente dimenticheranno e che – dopo l’acquisto del club da parte del gruppo guidato da Mansour, avvenuto nei mesi scorsi – è servita a far comprendere a tutti – giocatori, tifosi e dirigenti stessi – di essere entrati a far parte del paradiso del calcio.