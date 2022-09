L’edizione odierna di Tuttosport riporta un’intervista a Roberto Stellone, ecco le sue parole in merito al campionato di B:

«Stupito da Reggina e Brescia in testa? A inizio stagione, nella mia grigia di partenza, le avevo messo fra le 5-6 favorite per la promozione diretta, assieme a Genoa, Cagliari e Parma. La classifica comunque, resta ancora molto corta, tutte possono rientrare, anche Pisa e Como. Le tre big della vigilia, Genoa, Cagliari e Parma, verranno fuori? Sì, 6 giornate sono veramente poche, lo saranno anche 10, 15… Sia sopra che sotto può succedere di tutto. Qualcuno entra in forma prima ed è davanti ma altre potranno recuperare. Certo, come si dice, chi ben comincia…. Però ad esempio, un anno fa, il Pisa era in testa e poi non è salito in A mentre il Monza era più attardato e invece ce l’ha fatta. Questo per dire che nulla è deciso. Saranno promosse quelle squadre che sapranno gestire al meglio i momenti negativi, chi avrà la forza di superarli senza entrare in una spirale negativa che segni la stagione. Nessuno cita il Bari, che però è l’unica ancora imbattuta? Non mi sorprende perché il Bari non è una neopromossa qualunque ma una piazza importante con un pubblico che può trascinarti, già euforico per essere tornato in B. La rosa ha mantenuto l’ossatura della C e questo aiuta molto nelle prime giornate. Ha un allenatore bravo (Mignani, ndr) con una squadra quadrata. E’ giusto inserire anche loro nel gruppo delle pretendenti, proprio perché in campo concedono poco e sono difficili da battere».