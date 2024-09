Sudtitrol-Palermo, Dionisi: «Napoli? Sbaglio a soffermarmi solo sul risultato. Concentrati sul campionato»

Il tecnico del Palermo Alessio Dionisi ha parlato in conferenza stampa al Renzo Barbera in vista della sfida di lunedì contro il Sudtirol.

Ecco le sue parole:

«Ho sempre aspettative e abbiamo lavorato per limitare il Napoli. Se mi soffermo solo sul risultato farei un errore. Abbiamo parlato della partita con il Napoli per dieci minuti, l’indomani la testa era già al Sudtirol. Ogni partita è un test per vedere a che punto sei, speriamo di non rivivere le difficoltà viste a Napoli. Per me sono ostacoli, e se ci sono fanno bene perché non li scansiamo ma li superiamo. Per noi la Coppa Italia è una parentesi già chiusa e siamo focalizzati sul campionato. Ci sono aspettative su di noi ed è bello, dobbiamo usarle come sprone e non come peso. Le Douaron? Jeremy è importante per questa squadra, la società ha fatto un investimento. Il motivo del sistema di gioco adottato era per valorizzare le sue caratteristiche, ho trovato risposte positive non solo da lui ma anche dalla squadra».

