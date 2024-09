Sudtitrol-Palermo, Dionisi: «Di Francesco da valutare. Anche Verre e Nedelcearu in dubbio»

Il tecnico del Palermo Alessio Dionisi ha parlato in conferenza stampa al Renzo Barbera in vista della sfida di lunedì contro il Sudtirol.

Ecco le sue parole:

«Noi dopo Napoli abbiamo parlato del Sudtirol e delle cose positive viste nel gruppo a fine partita. Di Francesco sta lavorando per esserci lunedì, non so dirvi se ci sarà. Le valutazioni le farò fino all’ultimo giorno, non è il momento di forzare i giocatori. Se non sarà al 100% non lo rischieremo. Abbiamo qualità superiori a quelle viste a Napoli. Verre e Nedelcearu? Vale come per Di Francesco. Se guardo l’allenamento di stamattina, erano in squadra, ma al tempo stesso non prenderemo rischi con nessun giocatore. Ogni partita per noi è importante, ma anche l’incolumità dei giocatori, e facciamo delle scelte per evitare di perderli per più tempo».

