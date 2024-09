Sudtitrol-Palermo, Dionisi: «Dobbiamo andare oltre dopo la sconfitta di Napoli. Lunedì gara difficile»

Il tecnico del Palermo, Alessio Dionisi, ha parlato in conferenza stampa al Renzo Barbera in vista della sfida di lunedì contro il Sudtirol.

Ecco le sue parole:

«La cosa sulla quale dobbiamo lavorare dopo la sconfitta di Napoli è andare oltre e dare continuità il più possibile. Ci sono stati episodi ed è normale, ma si tende più a soffermarsi su quelli negativi che su quelli positivi. In una partita può succedere di tutto. Dobbiamo dare più continuità possibile e su questo la squadra sta crescendo. Non siamo soddisfatti al momento ed è giusto così. La cosa importante è giocare le partite e lunedì sarà una partita importante e difficile, sappiamo cosa mettono le squadre quando ci affrontano. Sistema di gioco? È stata un’opportunità, sapevo che avrei fatto delle rotazioni per dare possibilità a giocatori che hanno giocato bene e per vedere cose che possiamo provare in campionato».