Il portiere del Sudtirol, Giacomo Poluzzi, è intervenuto in conferenza stampa alla fine del match contro il Cosenza, parlando anche del prossimo impegno: quello contro il Palermo dopo la sosta.

Ecco le sue parole:

«È stato il classico gol della domenica, non l’ho ancora rivisto. Non ho visto la palla perché ero coperto da alcuni avversari e dai miei compagni, ed è andata nell’angolino. Purtroppo non ci voleva, meritavamo di più. Ci serve da insegnamento, dovremo imparare a mantenere lo stesso atteggiamento per tutta la partita, soprattutto in questo campionato. Abbiamo tante gare davanti, ma abbiamo dimostrato di poter fare risultato con chiunque, dipende dal nostro atteggiamento e determinazione. Ora dobbiamo staccare la spina e pensiamo a lavorare. Poi andremo a Palermo per fare la nostra partita».