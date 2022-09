Come si legge su TMW fastidio al flessore sinistro durante il riscaldamento per Paulo Dybala: è questa la diagnosi arrivata dallo stadio Olimpico di Roma, dove stanno per scendere in campo Roma e Atalanta per la sfida delle 18. L’argentino non sarà titolare stasera, per la sfida alla Dea e il motivo è questo problema fisico avuto nel riscaldamento della sfida.