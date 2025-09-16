Corriere dell’Alto Adige: “Castori e le cause del passo falso col Palermo: «Meritavamo il pari, abbiamo risposto colpo su colpo»”

Il Südtirol esce sconfitto dal Druso per mano del Palermo, ma con la consapevolezza di aver tenuto testa alla favorita numero uno per la promozione. Come ha raccontato Marco Vigarani sul Corriere dell’Alto Adige, i biancorossi hanno creato 16 tiri, confezionato 33 cross e battuto 7 calci d’angolo, sfiorando almeno due volte il gol.

«La prestazione c’è stata, abbiamo disputato la partita che volevamo con impegno e intensità» ha dichiarato Fabrizio Castori, nelle parole riportate da Vigarani sul Corriere dell’Alto Adige. «Meritavamo anche il pareggio perché abbiamo ribattuto colpo su colpo. Il Palermo soffriva il nostro ritmo ed è stato bravo ad accettare di giocarsela sul piano della battaglia. Peccato per i nostri errori sui due gol».

Il tecnico ha sottolineato come la differenza sia stata tutta nei dettagli: «Nel calcio bisogna mettere la palla in rete. Noi non l’abbiamo fatto e loro sì. Mezzo errore contro una squadra così lo paghi». Nonostante lo svantaggio dopo appena 70 secondi, il Südtirol ha avuto la forza di riorganizzarsi, guidato da un ottimo Alessandro Mallamo, chiamato a sostituire l’assente Casiraghi.

Proprio su Casiraghi, Castori ha spiegato al Corriere dell’Alto Adige: «Pensavamo di recuperarlo, ma all’ultimo momento abbiamo capito che non era in grado di giocare». L’obiettivo è riaverlo già dalla prossima sfida di venerdì a Frosinone.

Segnali incoraggianti sono arrivati anche da Silvio Merkaj, rientrato dopo l’infortunio e autore di una prestazione generosa: «Abbiamo fatto una buonissima partita, lo 0-2 è largo, sarebbe stato più giusto un pareggio» ha dichiarato l’attaccante, nelle parole raccolte da Vigarani sul Corriere dell’Alto Adige. «Ora sappiamo di non avere nulla da invidiare a una squadra che punta alla Serie A. Personalmente non sono ancora al 100%, ma presto tornerò al massimo».

Per il Südtirol, la prima sconfitta stagionale non cambia le prospettive: la strada sembra quella giusta, e la sfida di Frosinone sarà subito un nuovo banco di prova.