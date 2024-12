“Strappato il contratto di Sinner”: tutta colpa dello scandalo Doping | Ha deciso di tirarsi indietro

Colpo di scena Jannik Sinner, strappato il suo contratto: tutta colpa della vicenda doping. Fa un passo indietro

Il periodo di vacanze per Jannik Sinner è gia terminato. L’attuale numero uno al mondo ha ripreso gli allenamenti in vista del primo ed importante impegno del nuovo anno.

Un inizio col botto (come sempre per il mondo del tennis) che lo vedrà protagonista in Australia per l’Australian Open. Obiettivo riuscire a mantenere il titolo conquistato in questo 2024 a dir poco fantastico per il nativo di San Candido.

Anche se i pensieri per la testa sono tanti. Soprattutto per quanto riguarda la vicenda doping che lo vede protagonista nel caso “Wada”. In merito a ciò giungono delle novità molto importanti.

Il suo contratto, infatti, è stato strappato. Tutta colpa, appunto, di questo scandalo (in attesa di sentenza definitiva da parte del Tas nei prossimi mesi). Effettuato un passo indietro.

Sinner, colpo di scena: possibile squalifica per il numero uno al mondo

La preoccupazione di Jannik Sinner e dei suoi tifosi è che possa ricevere una squalifica dopo essere risultato positivo (in ben due occasioni) al Clostebol. In merito a questa vicenda ne ha parlato il noto avvocato Angelo Cascella, nonché ex membro del Tas di Losanna. L’esperto in diritto sportivo internazionale si è espresso in questa vicenda che sta tenendo tutti i tifosi italiani con il fiato sospeso.

Quanto è il rischio di una possibile squalifica di Sinner? Su questo Cascella è stato molto chiaro: “Visto che ci sono state delle analisi e sono state ritrovate delle tracce dopanti il rischio è che possa essere condannato da uno a due anni. In questi casi possono sussistere dolo oppure colpa o negligenza. Nel primo caso la condanna può arrivare fino a 4 anni. Per il secondo da 1 a 2“.

Sinner, condanna in arrivo? A rischio i suoi contratti

Il rischio di una possibile condanna è nell’aria. Allo stesso tempo, però, c’è anche la possibilità che le parti in questi mesi possano trovare un accordo a titolo transattivo. Insomma, riuscire a trovare un qualcosa che vada bene da entrambe le parti. Un giudizio che non arriverà prima della primavera del nuovo anno. In merito a questa vicenda quello che è a serio rischio sono i suoi contratti di sponsorizzazione. Di questo ne ha parlato nel corso di una intervista che ha rilasciato a ‘Sportmediaset‘.

La vicenda doping può avere un effetto negativo anche per quanto riguarda le questioni economiche: “In questo caso i contratti hanno delle clausole. Nel caso in cui dovesse risultare positivo all’antidoping si può arrivare anche all’annullamento di un contratto. Oppure al pagamento di penali a spese dell’atleta. Il rischio che possa andare incontro a delle sanzioni c’è“.