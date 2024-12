Repubblica: “Palermo, una festa per sedicimila persone. Bus e divieti del Capodanno in piazza”

Sarà un Capodanno all’insegna della musica e della sicurezza quello che Palermo si prepara a vivere il 31 dicembre in piazza Politeama. L’attesissimo concerto di Biagio Antonacci, che torna nel capoluogo siciliano dopo 25 anni, richiamerà fino a 16mila spettatori, quasi il doppio rispetto alle 9mila presenze registrate lo scorso anno.

Come riportato da Claudia Brunetto su Repubblica Palermo, per garantire l’incolumità del pubblico è stato predisposto un imponente piano di sicurezza. Oltre cento agenti della polizia municipale, insieme alle altre forze dell’ordine, presidieranno l’area fin dalle prime ore del 31 dicembre e fino all’alba del giorno successivo.

Accessi controllati e divieti

L’intera zona sarà transennata a partire dalla mattina del 31 dicembre, con quattro varchi di accesso: via Dante, via Libertà (principale), via Ruggero Settimo e via Sant’Oliva. Tutti i punti d’ingresso saranno presidiati da personale addetto alla sicurezza, dotato di contapersone per evitare il superamento della soglia massima consentita.

Non sarà possibile introdurre ombrelli, caschi, bastoni per selfie, armi, oggetti contundenti, bevande alcoliche, lattine e bottiglie di vetro. Il sindaco Roberto Lagalla ha inoltre firmato un’ordinanza che vieta fuochi d’artificio, mortaretti e petardi su tutto il territorio comunale dal 31 dicembre al 2 gennaio.

Spazio per diversamente abili e trasporti potenziati

Un accesso prioritario è stato previsto per le persone diversamente abili da via Turati. Dopo l’ingresso, chi è in carrozzina potrà raggiungere un’area riservata alla sinistra del palco.

Per agevolare gli spostamenti, saranno potenziate le principali linee di bus e tram che collegano il centro alle periferie. Il bus 101 e la linea tram 1 proseguiranno fino alle 3 del mattino, mentre le linee notturne “N” resteranno operative. I biglietti acquistati tramite l’app MyAmat avranno un costo ridotto di 70 centesimi, con la promozione valida fino al 6 gennaio.

Il programma della serata

Lo spettacolo avrà inizio alle 21, con l’apertura affidata a Mario Incudine e la sua band, che scalderanno la piazza con un repertorio che mescola tradizione e modernità. A seguire, intorno alle 22, salirà sul palco Biagio Antonacci con il suo spettacolo “Tutti a Palermo”. Accompagnato dalla sua band, il cantautore proporrà i brani più celebri della sua carriera e i successi dell’ultimo album “L’inizio”.

La festa proseguirà fino a mezzanotte, quando il brindisi darà il benvenuto al nuovo anno. Dopo lo spettacolo, la serata continuerà con il dj set di Paoletta di Radio Italia, che proporrà la migliore musica italiana remixata fino alle 2 del mattino.

Viabilità e modifiche alla circolazione

Dalle 7 del 31 dicembre fino alla stessa ora del 1° gennaio, scatteranno divieti di sosta e modifiche alla circolazione attorno a piazza Castelnuovo. Tra le strade interessate ci sono via Libertà, via Dante, via Paolo Paternostro e via Turati. Inoltre, verranno rimossi gli stalli per biciclette e monopattini, che non potranno transitare nelle aree coinvolte dalla manifestazione.

Un evento atteso per rilanciare Palermo

«La sicurezza del pubblico resta la priorità assoluta», ha dichiarato Nuccio La Ferlita della Puntoeacapo, che organizza l’evento con Gomad Concerti. «Sarà uno dei Capodanni di piazza più attesi d’Italia, con tantissimi spettatori attesi anche da fuori città».

Con palco e allestimenti già in fase di montaggio e un programma ricco di musica e spettacolo, Palermo si prepara a salutare il 2024 con una serata indimenticabile, all’insegna del divertimento e della sicurezza.