“Sono costretto a rescindere il contratto”: ALLARME ROSSO IN MOTO GP | Firma con Ducati e strappa il contratto

Annuncio clamoroso, che scuote il mondo della Moto GP: il pilota ha firmato con la Ducati e ha buttato via il suo vecchio contratto.

La stagione di Moto GP si è da poco conclusa, e ha regalato emozioni fino alla fine. La lotta per il titolo tra il nostro Pecco Bagnaia e lo spagnolo Jorge Martin si è protratta fino alla fine, e ha visto proprio quest’ultimo uscirne vincitore. Una vera e propria delusione dunque per il pilota torinese, che sperava nella conquista del Mondiale.

Ciò nonostante però in vista della prossima annata la speranza è che possa tornare al successo, come già accaduto in passato. E’ vero però che non sarà facile, visto che la concorrenza sarà davvero enorme. Sono infatti tantissimi i piloti decisi a combattere per il principale obiettivo.

Ma è proprio per quanto riguarda appunto la situazione legata ai piloti, nelle scorse ore è venuto a galla un retroscena davvero incredibile. Uno di questi infatti ha deciso di firmare con la Ducati, e di strappare completamente il suo vecchio contratto, lasciando tutti senza parole. Vediamo però che cosa è successo e di chi stiamo parlando.

Firma con la Ducati e interrompe il suo precedente accordo

Come ben sappiamo a partire dal prossimo anno Marc Marquez correrà in sella alla Ducati. Lo spagnolo ha dunque deciso di lasciare la Honda, con la quale correva da anni, per mettersi alla guida della moto bolognese per tentare l’assalto ad un altro titolo.

Ma è stato proprio il 31enne nato a Cervera che di recente ha svelato un retroscena a dir poco incredibile riguardante il suo passaggio alla casa che sorge in Borgo Panigale. E i tifosi sono rimasti scioccati.

Le parole del pilota che lasciano tutti senza fiato

“Era l’ultimo appuntamento. La Ducati ha uno sponsor diverso, quindi non possiamo continuare. Tuttavia, per rispetto verso la Red Bull, non avrò uno sponsor personale. Vorrei ringraziare la famiglia Red Bull e spero che rimarremo amici!”

Con queste dichiarazioni riportate nel corso di un’intervista recente rilasciata ai microfoni del noto programma tv austriaco Hangar 7, Marquez ha dunque annunciato il suo addio alla sponsorizzazione con la Red Bull, specificando che è stato dovuto ovviamente al suo passaggio in Ducati. Questione di soldi e di pubblicità.