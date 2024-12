DOBBIAMO FARE UN CONTROLLO ANTIDOPING | Partita interrotta e di corsa negli spogliatoi: trattato peggio di Sinner

Ha del clamoroso quanto è avvenuto durante un recente incontro di tennis: gara interrotta per l’antidoping, giocatore trattato malissimo.

Nel tennis, come in tutto l’universo sportivo, i controlli antidoping sono non soltanto all’ordine del giorno, ma anche oggetto di grande attenzione da parte delle autorità competenti. Una lotta utile ad arginare un fenomeno ancora troppo diffuso tra gli atleti e che finisce inevitabilmente per alterare la regolarità degli eventi ai quali partecipano.

Un aspetto che ha assunto ancor più rilevanza dopo la clamorosa positività di Jannik Sinner al Clostebol in occasione di Indian Wells. Una partita, quella, ancora aperta: l’altoatesino è stato assolto dall’ITIA, ma la WADA ha presentato ricorso e potrebbe ottenere l’allontanamento del numero uno del ranking dal circuito ATP per i prossimi dodici o ventiquattro mesi.

L’Italia intera attende il verdetto con il fiato sospeso, consapevole che potrebbero esserci risvolti negativi in tal senso. L’artefice delle ultime due vittorie azzurre in Coppa Davis potrebbe essere costretto a restare ai box per lungo tempo, ma c’è chi, in queste ore, ha ricevuto un trattamento peggiore, se possibile.

Stiamo parlando di un giovane collega del 23enne di San Candido, il quale, mentre stava disputando un incontro ufficiale, si è dovuto sottoporre a un test antidoping. La partita è stata interrotta e il giocatore è stato costretto a rientrare in fretta negli spogliatoi per effettuare il controllo: un qualcosa che non si era sostanzialmente mai visto prima.

Test antidoping a partita in corso: il tennista non ci può credere

Se non l’avessimo osservato con i nostri occhi, grazie anche ai numerosi video che stanno circolando in rete e sui social network, stenteremmo a crederci. Eppure, è accaduto realmente, sotto lo sguardo sbigottito dei tennisti in campo, dei rispettivi allenatori e dell’intero pubblico che stava assistendo alla sfida comodamente seduto in tribuna.

L’episodio si è verificato durante il secondo match di round robin del Gruppo Blu delle Next Gen ATP Finals. A contendersi la vittoria, nel dettaglio, erano Arthur Fils e Jakub Mensik. Proprio quest’ultimo è il protagonista di questa news, tanto bizzarra quanto unica nel suo genere.

Controllo antidoping durante la gara: non ci sono precedenti nella storia del tennis

Al termine del secondo set, il ceco Mensik ha scelto di rientrare negli spogliatoi per ritrovare le energie per ribaltare il risultato. In quell’occasione, il classe 2005 si è dovuto sottoporre al test antidoping.

Al ritorno in campo, il ragazzo è apparso estremamente nervoso e, richiamato dal giudice di sedia, gli ha spiegato quanto era accaduto nel toilet break. Jakub Mensik è poi stato sconfitto da Fils e questo ko ha ridotto al lumicino le sue chance di agguantare le semifinali alle Next Gen ATP Finals.