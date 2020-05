Come riportato da “Gds.it” il nuovo decreto, ora ribattezzato decreto maggio, dovrebbe vedere la luce questa settimana. E tra le misure che sembrano concretizzarsi ci sono interventi a fondo perduto, lo stop all’affitto per le imprese, l’eliminazione degli oneri fissi sulle bollette. Il governo prova ad accelerare, mentre il ministro dell’economia Roberto Gualtieri spiega il ‘ritardo’ di qualche giorno del provvedimento per la necessità di vedere prima il nuovo ‘temporary framework’ europeo sugli aiuti di stato che potrebbe arrivare già oggi. Ma sul provvedimento restano aperti anche alcuni nodi dal reddito di emergenza ai fondi alla sanità, che il Governo cercherà di sciogliere attraverso nuovi confronti. Con il decreto in fase di ultimazione si mettono a punto “misure molto importanti a sostegno delle imprese anche sotto forma di contributi a fondo perduto”, annuncia Gualtieri. Si studia anche “un ristoro integrale del costo sopportato per tre mesi per l’affitto di tutte le imprese, di qualsiasi natura e dimensione, che abbiano subito un calo del fatturato” e l’eliminazione degli oneri fissi per le bollette.