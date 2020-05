Come si legge sull’ANSA sulle erogazioni pubbliche concesse alle imprese nella Fase 2 si accende il faro delle prefetture per prevenire i rischi di infiltrazione della criminalità organizzata. Con una circolare inviata dal capo di Gabinetto del ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, si sottolinea l’esigenza di assicurare una tempestiva erogazione delle risorse per le imprese, senza però “sacrificare le ineludibili necessità di prevenzione amministrativa antimafia, particolarmente avvertite in questo momento storico”. Proprio a questo fine è stato sottoscritto un protocollo che impegna l’Interno, il ministero dell’Economia e delle Finanza e la società Sace a collaborare per “impedire il beneficio di qualunque utilità di fonte pubblica a vantaggio di un’impresa in odore di condizionamento mafioso”. Previsto che, nel caso venga rilasciata un’interdittiva antimafia, “il soggetto finanziatore provveda all’immediata revoca del contratto di finanziamento e siano avviate le iniziative volte al recupero, anche forzoso, del credito”.