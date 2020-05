L’attaccante del Fc Messina Paolo Carbonaro è stato protagonista di una diretta Instagram del club, in cui si è anche espresso sul Palermo: «Fu bellissimo esordirci a 17 anni. Mi hanno chiamato in ritiro per sostituire Cavani, che doveva rientrare dal suo matrimonio e aveva delle ferie supplementari. I ragazzi sono stati eccezionali, il mister ha deciso di tenermi per tutto l’anno e poi nell’ultima gara contro il Siena sono riuscito a esordire in una gara finita 2-2, giocando al fianco di giocatori del calibro di Cavani e Miccoli. Palermo da avversario. “Ero emozionato quando ho saputo che avrei affrontato la squadra della mia città. Ogni volta che torno a Carini, il mio paese, in settimana incontro le persone e mi confronto. Non mi capitava da tempo».