Roberto Stellone è intervenuto ai microfoni di “PianetaserieB” parlando in merito alla finale persa contro il Frosinone nel 2018 quando allenava il Palermo.

Ecco le sue parole:

«Finale persa a Frosinone? Per me ovviamente si trattò di una grandissima delusione sportiva. All’andata riuscimmo a vincere 2-1, ritrovandoci così di fronte ad un match di ritorno fondamentale e decisivo per decretare l’ultima promozione in Serie A. Ne uscì una sfida maschia, combattuta e non bella sotto l’aspetto del gioco. Loro andarono in vantaggio con Maiello, mentre noi non riuscimmo a fare una grande prestazione anche per merito degli avversari. Ricordo le tante polemiche: il momento che mi diede più fastidio fu sicuramente quel rigore assegnato e poi tolto dopo due-tre minuti per un fallo su Coronado. Inconcepibile, mai accaduta una cosa del genere. Ci fu tanta amarezza perché quell’episodio poteva cambiare le sorti di quella serata. Adesso comprendo che la partita sia un po’ sentita, ma sono passati tanti anni ed è cambiato tutto. Sarà una partita che vale tre punti, non si deve andare al di là del suo valore concreto».