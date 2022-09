Intervistato da “PianetaserieB” Roberto Stellone ha parlato così in merito al campionato del Palermo.

Ecco le sue parole:

«Io credo che ci siano tutti i presupposti per ottenere qualcosa di più. I rosanero, seppure neopromossi, hanno avuto il coraggio di cambiare nonostante la fretta e il poco tempo a disposizione. Chiaramente ci sono tanti avversari accreditati e l’unico punto a sfavore è il ritardo dovuto alla rivoluzione societaria. Tuttavia, sono arrivati dei calciatori molto importanti per la categoria e credo che la squadra possa recitare un ruolo significativo nella lotta play-off, grazie anche alla presenza in panchina di un ottimo allenatore come Eugenio Corini».