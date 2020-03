L’ex attaccante del Liverpool, trasferitosi al Trabzonspor, Daniel Sturridge è stato squalificato per 4 mesi. Ecco la nota: “La Football Association ha emesso un comunicato in cui si conferma che Sturridge sarà squalificato da tutte le attività calcistiche per 4 mesi, dopo aver vinto un ricorso riguardante la sua precedente punizione per aver infranto delle regole sulle scommesse. Sturridge era stato originariamente squalificato per due settimane a luglio 2019, ma la sanzione si è rivelata essere troppo indulgente e ora dovrà rimanere fermo fino a giugno”. Di conseguenza, anche il Trabzonspor ha deciso di scaricare l’attaccante dopo soli sei mesi: “In base all’accordo di risoluzione, Sturridge ha rinunciato ai soldi che gli sarebbero spettati per il resto del suo contratto che era in vigore da agosto 2019 al 31 maggio 2021”.