Altri due nomi per la delicata panchina del Cagliari, al posto di Rolando Maran potrebbe arrivare l’ex tecnico rosanero Francesco Guidolin, autore della cavalcata che riportò la squadra siciliana in Serie A dopo 33 anni e successivamente in Coppa Uefa, anche se, stando a quanto raccolto da “TMW”, i recenti contatti col tecnico hanno mostrato qualche difficoltà nel raggiungere un accordo per quanto riguarda la durata, un problema che forse non ci sarebbe con Marco Landucci, storico vice di Allegri che avrebbe l’intenzione di testarsi anche come primo allenatore. Altre due nomi dunque, che si vanno ad aggiungere ai già citati Stramaccioni e all’attuale allenatore della primavera rossoblù, Max Canzi, per una sostituzione, quella di Maran, che potrebbe consumarsi già in serata.