“Confermo. Il progetto, la cui elaborazione e’ stata affidata ad un gruppo di tecnici, e’ ormai a buon punto e nel giro di poco tempo, avremo a disposizione tutte le carte per conoscere le modalità di intervento, i tempi e i costi. Inoltre, abbiamo anche avviato uno studio normativo per verificare come si sono comportati in casi analoghi, altri Comuni per ciò che concerne la gestione dei lavori in sinergia con le società che hanno usufruito dei propri impianti cittadini. La nostra volontà è quella di far sì che lo stadio “Giraud” possa ottenere l’omologazione affinché il Savoia disputi le partite interne, a Torre Annunziata e non stiamo lasciando nulla d’intentato, affinché ciò possa avvenire in tempi celeri“. Queste le parole del sindaco di Torre Annunziata Vincenzo Ascione, rilasciate a “Oplontini.com”.