Dopo il nuovo DPCM che sarà in vigore fino al 13 novembre, il Catania, secondo quanto riporta “Newscatania.com”, si sta mobilitando per poter accogliere al Massimino (o a Lentini qualora si dovesse giocare ancora là) 1000 tifosi allo stadio.

“sarà consentita la presenza del pubblico agli eventi sportivi con una percentuale massima del 15% rispetto alla capienza totale e comunque non superiore ai 1000 spettatori per quanto riguarda gli eventi all’aperto, e 200 per quelli ai palazzetti”.