Focolaio in una scuola elementare di Pomigliano d’Arco.

Secondo quanto riporta “Teleclubitalia.it”, tutto è partito da una maestra, che inconsapevolmente ha portato il contagio tra le mura dell’istituto Ponte, in pieno centro cittadino, via Roma.





Come spiega il “Mattino”, a risultare contagiati dal Covid-19 sono 18 bimbi e 4 docenti. I piccoli hanno 10 dieci e frequentano due diverse sezioni. Per fortuna sono quasi tutti asintomatici, oppure affetti da lievi sintomi. La dirigente scolastica, Filomena Favicchio, ha comunicato che tutti e tre plessi dela scuola – compresa la materna – resteranno chiusi fino ail 26 ottobre per consentire le attività di sanificazione e monitorare la presenza di altri eventuali positivi.