Come noto, Sportitalia ha acquisito 24 partite della serie D da trasmettere in diretta sul proprio canale del digitale terrestre. Sarà mandato in onda un solo match a settimana e per la diciottesima giornata sarà possibile vedere il match tra Sanremese e Carronese. La partita, che fa parte del Girone A, inizierà alle 14:30 con il commenti di Gabriele Schiavi.