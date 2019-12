Il Palermo è a caccia di rinforzi per la seconda parte di stagione nel girone I della serie D dove non si potrà più sbagliare nulla. Secondo quanto riporta “Palermotoday.it”, il nome di Cacia, attaccante re della Serie B che attualmente si ritrova svincolato a 36 anni, non sembra essere nei pensieri dell’amministratore delegato rosanero Sagramola e del ds Castagnini. Il Palermo sta cercando un sostituto di Santana e i candidati – si legge – sono due: Piccolo della Cremonese e Floriano del Bari. Il primo, pare abbia già rifiutato la destinazione perchè non sembra voler scendere di due categorie dalla serie cadetta, il secondo invece è il nome in questo momento più caldo, ma i problemi fisici accusati nell’ultimo periodo dal 33enne stanno facendo riflettere la dirigenza del Palermo. Si cerca anche un 2001 con caratteristiche simili al talentino Mattia Felici.