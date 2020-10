«Non ho mai forzato nulla, oggi quando un giocatore viene a sapere che lo vuole una squadra magari fa pressione. Io no.

Anche perché se una squadra ti vuole vendere o ha voglia di tenerti, lo fa al di là delle tue posizioni.





Un anno invece sarei potuto andare al Palermo. Ma ho rifiutato, non potevo tradire Catania. Una scelta di cuore». Queste le parole dell’ex difensore del Catania, Nicolas Spolli, rilasciate ai microfoni di “TMW” in merito al no al Palermo.