Il Palermo si deve rialzare dopo le prime tre partite in cui ha raccolto un solo punto in classifica. La squadra di Boscaglia è apparsa in ritardo di condizione, pesa soprattutto la mancanza del ritmo partita, con gli avversari che vanno al doppio dei rosanero. L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” fa il punto della situazione.

In casa Palermo ieri è arrivato il nuovo acquisto Almici, che con ogni probabilità esordirà contro il Bisceglie, vista la mancanza di alternative. Per il nuovo acquisto un curriculum di tutto rispetto, visto che ha sempre giocato in Serie B. I rosa devono ritrovare l’amalgama che manca, visto che la squadra è completamente nuova, con 12 nuovi elementi che sono arrivati.





Intanto arrivano le prime critiche dei tifosi a cui non è piaciuto l’atteggiamento della squadra nelle prime 3 partite e anche l’atteggiamento della società sul mercato. Preoccupa molto la mancanza di un attaccante, visto gli 0 gol segnati finora. Adesso toccherà a Boscaglia metterci del suo per risollevare il Palermo.