Gabriele Volpi, patron dello Spezia neopromosso in serie A, ha blindato il tecnico Vincenzo Italiano. Ecco quanto dichiarato dal numero uno del club a “Cittadellaspezia.com”: «Mister Italiano è stato bravissimo, resterà qua, non andrà a Genova. Lo Spezia ha meritato, ha espresso il miglior gioco della Serie B. Da domattina, a bocce ferme, la nostra holding si metterà al tavolo e comincerà a programmare il futuro. È una grandissima soddisfazione per la società e per la città, a inizio anno era difficile pensare di andare in A, andare a giocare con Juve, Milan, Inter, Roma eccetera. Speriamo di riuscire a starci un po’ di tempo».