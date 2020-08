Nuovo caso di giovane positiva al Covid-19, che ha costretto le autorità a chiudere temporaneamente uno stabilimento balneare di Terracina, al fine di permettere la santificazione dell’area. Come riportato da “Notizie.it”, la ragazza, 23enne di Roma, da poco rientrata da una vacanza a Porto Rotondo in Sardegna, si trova ora in isolamento domiciliare dove dovrà rimanervi fino a quando l’esito nel test non sarà stato negativo.

Oltre allo stabilimento balneare è subito scattata la sanificazione anche del villino di famiglia della ragazza, tornata a Roma dopo aver saputo della positività. Il sindaco Roberta Tintari ha spiegato che la giovane sta bene e rassicurato i cittadini: lo stabilimento registra infatti chi entra e chi esce dalla spiaggia, cosa che rende più semplice il tracciamento dei contatti. Dopo aver escluso una chiusura dello stabilimento per un periodo prolungato, ha annunciato che se dovessero emergere nuovi casi positivi tra i contatti stretti si agirà di conseguenza.