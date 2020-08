Fatto clamoroso a Santa Severa. Uno stabilimento, il “Lydo”, secondo quanto riporta “Repubblica.it”, è stato chiuso per coronavirus. «Purtroppo – spiegano i gestori dell’attività balneare – un nostro cliente, venuto in spiaggia solamente nella giornata del 17, è risultato positivo«.

Dura la reazione del sindaco, Piero Tidei: «Lo denuncerò alle autorità competenti. È un fatto gravissimo – spiega il primo cittadino di Santa Marinella e Santa Severa – perché il signore, dopo aver ammesso di aver fatto il tampone e di essere in attesa del risultato, si è vantato di essere andato in spiaggia a giocare a Beach Volley e poi allo stabilimento il Lydo. Un fatto increscioso, di grande inciviltà: la legge parla chiaro, dopo aver fatto il tampone in caso sospetto bisogna stare in quarantena: è chiaro che è un atto che va denunciato alla pubblica sicurezza».