Lo Spezia deve fare i conti con il calo fisico e di rendimento di Szymon Zurkowski, il calciatore che ha perso anche la Nazionale Polacca è in cerca di rilancio.

I problemi fisici che Zurkowski si trascina dietro dalla scorsa stagione, e su cui anche mister Italiano si era espresso nella sua prima parte di annata alla Fiorentina lo scorso anno, non hanno permesso al giocatore di esprimersi sui livelli che aveva abituato anche in massima serie con la maglia dell’Empoli. Un rendimento che gli ha fatto perdere anche la nazionale polacca.

Un suo rilancio e un ritorno a livelli di rendimento accettabili potrebbe essere un fattore importante nell’economia del prosieguo della stagione per lo Spezia con la squadra che riacquisterebbe un giocatore che, se a posto fisicamente, è in grado di fare la differenza in cadetteria.