L’edizione online di “Città della Spezia” si sofferma su Moro che si candida ad un posto da titolare contro il Palermo.

Con Krollis impegnato con la Lettonia e Pio Esposito con gli Under 21 azzurri, Moro è rimasto l’unico 9 a Follo con cui Alvini sta preparando la partita contro il Palermo. Questa decina di giorni di lavoro in avvicinamento alla sfida contro i siciliani dovranno servire all’attaccante per reagire, dare risposte al tecnico e rilanciare una stagione che era partita molto bene e che velocemente rischia però di sprofondare.

Moro si candida ad una maglia da titolare al Barbera, dove lo Spezia sarà messo alla prova dopo la crescita delle ultime uscite e dove soprattutto il numero 24 è chiamato a dare risposte. Con un Esposito in rampa di lancio, una nuova prova opaca dell’ex Frosinone potrebbe definitivamente cambiare le gerarchie.