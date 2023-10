L’ex rosanero Salvatore Elia è intervistato da “La Nazione” esprimendosi così in vista della gara contro il Palermo.

Ecco le sue parole:

«Nei miei sei anni da professionista ho fatto qualsiasi ruolo. A Benevento ho giocato tutto il campionato da terzino destro mentre l’anno scorso a Palermo ho ripreso a fare l’esterno d’attacco, ruolo che ho sempre interpretato da ragazzo. Io mi metto a disposizione del mister, lo faccio volentieri. Non sono ancora al cento per cento della condizione fisica perché ho fatto il ritiro a Bergamo facendo poche amichevoli, la mia prima partita dopo undici mesi titolare è stata con la Feralpisalò, sto lavorando per tornare al massimo. Siamo arrabbiati per la classifica, sappiamo che abbiamo le qualità per arrivare in alto, dobbiamo trovare l’intesa perfetta. A Palermo ho vissuto quattro mesi intensi, sfortunatamente mi sono fatto male in un momento in cui stavo facendo bene. Ora sono un giocatore dello Spezia e voglio aiutare la squadra a portare a casa i tre punti, noi giochiamo sempre per vincere»