L’ex rosanero Salvatore Elia è intervistato da “La Nazione” esprimendosi così in vista della gara contro il Palermo.

Ecco le sue parole:

«Sarà una gara complicata come lo sono tutte. Abbiamo compagni che hanno giocato in Serie A, scendere in campo di fronte a 25.000 persone dà la carica per fare bene. Esultare in caso di gol? No per rispetto ai tifosi palermitani che in quei quattro mesi mi hanno dato tanto. Ovviamente proverei un’emozione intensa, anche per la gioia che regalerei alla gente di Spezia».