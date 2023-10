L’ex rosanero Salvatore Elia è intervistato da “La Nazione” esprimendosi così in vista della gara contro il Palermo.

Ecco le sue parole:

«Sarà una partita molto difficile, ma noi andremo per vincere». Andare allo Spezia scelta difficile? Assolutamente no, è una scelta fatta nella consapevolezza che era arrivato il momento di staccarmi dal club orobico e andare in una società a titolo definitivo che puntasse in toto su di me dopo l’infortunio al crociato. Avevo altre soluzioni, ma quando il mio procuratore mi ha detto dello Spezia ho subito accettato, perché mi era rimasto impresso lo stadio a livello di tifo e di terreno di gioco. A livello di gruppo siamo molto positivi, per questo sono molto fiducioso per il prosieguo, siamo una squadra forte e umile».