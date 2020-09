Con molta probabilità sarà la Cenerentola della prossima serie A, torneo che affronterà per la prima volta nella sua storia, ma lo Spezia di Vincenzo Italiano non ha certo intenzione di restare a guardare e, in vista del campionato che inizierà fra qualche settimana, è già pronto a chiudere un importante colpo di mercato: secondo “Gianlucadimarzio.com”, è in chiusura l’operazione che porterà Jacopo Sala a vestire la maglia bianconera.

Il difensore, svincolato dopo l’ultima esperienza con la SPAL, è ad un passo dal tornare in Liguria, questa volta nel nido degli Aquilotti.