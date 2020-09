Il mercato del Bari è in fermento. La società pugliese guidata dai De Laurentiis punta fortemente alla promozione in serie B e sta cercando elementi per puntellare la rosa in vari reparti per consegnare una squadra di vertice al nuovo mister Auteri.

Lo schema preferito dal nuovo mister sembra essere il 3-4-3. Nel ruolo di esterno sinistro di centrocampo, secondo indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione, si sta valutando attentamente il profilo di D’Orazio, svincolatosi dal Cosenza. La trattativa tra l’entourage del calciatore e la società pugliese è stata avviata, vedremo nei prossimi giorni se ci sarà la fumata bianca.

Se la trattativa dovesse andare a buon fine, il Bari, primo rivale del Palermo per la promozione in B, si assicurerebbe un innesto di sicuro valore e di certa affidabilità per la serie C, avendo già raccolto esperienza anche in categorie superiori. L’ultima stagione infatti l’ha vissuta in serie B con la maglia del Cosenza.