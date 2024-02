Spezia, Platek: «Lo scenario Serie C non vogliamo neanche prenderlo in considerazione»

Il patron dello Spezia, Philip Platek, ha parlato in conferenza stampa per fare il punto della stagione per commentare le voci in merito ad un possibile cambio di proprietà. Di seguito un estratto delle sue parole riportate da Cittadellaspezia.com:

«Non ho avuto contatti con nessuno e nessuno ha avuto contatti con investitori. A oggi non c’è stata alcuna discussione, poi per un domani si vedrà ma confermo che non c’è stato nessun contatto per la cessione della società. Dal nostro arrivo abbiamo investito 38 milioni di euro e solo questa stagione ci costerà oltre 10 milioni. Ci sono state domande sul profitto della vendita di Kiwior, dal paracadute, dalla vendita di Nzola, tutti profitti spesi per gestire la società. D’ora in poi il nostro intento sarà quello di migliorare la squadra e ogni aspetto della società, con un progetto a lungo termine”.

Ho sentito parlare di avvocati a Milano, di chiusure, ma posso confermare che non abbiamo nessun avvocato e non abbiamo avuto nessun contatto con partner commerciali. Non ho avuto contatti con nessuno e nessuno ha avuto contatti con investitori. Lo scenario Serie C non vogliamo neanche prenderlo in considerazione, ci penseremo più avanti se dovesse capitare, ma non siamo lontani da una posizione che garantisce la salvezza. Siamo qui e continueremo a stare qui».