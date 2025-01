Spezia, Melissano: «Una volta salvi non avremo nulla da perdere. Alcune rose sono attrezzate di più»

Il direttore sportivo dello Spezia, Stefano Melissano, ha parlato in conferenza stampa per fare il punto della situazione. Di seguito un estratto delle sue parole:

«Abbiamo vissuto una settimana non facile, sia per gli infortuni, sia perché ci sono state critiche, che vanno sempre accettare. Ma contro la Juve Stabia c’era determinazione e lotta, ma non siamo andati oltre il pari. Non siamo rimasti fermi e appena si è presentata l’occasione, la reazione si è vista. Ci mancano due soli punti per la salvezza e saltiamo il primo step. Poi vorrei che la squadra capisse di giocare con la serenità di chi non ha nulla da perdere. Ci sono squadre attrezzate per giocare altri campionati e il mister ha ragione quando dice che si parla forse troppo poco di quello che la squadra sta facendo in termini di gioco e punti. Sassuolo? Sono già attrezzati per giocare in Serie A, gli basteranno pochi innesti in ottica futura. Noi abbiamo un unico vantaggio che va sfruttato al meglio, ovvero il nostro stadio. Lì dentro può succedere di tutto».