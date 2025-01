Serie B: otto giocatori squalificati, Ignacchiti salta il Palermo. Le decisioni del Giudice Sportivo dopo il 22^ turno

Il sito ufficiale della Lega Serie B ha reso noti i provvedimenti del Giudice Sportivo al termine della 22esima giornata:

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

IGNACCHITI Lorenzo (Reggiana): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

OYONO OMVA TORQUE Anthony Henri Z (Frosinone): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

RICCIARDI Manuel (Cosenza): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BIANCHETTI Matteo (Cremonese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

CANDELLONE Leonardo (Juve Stabia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

CARACCIOLO Antonio (Pisa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

COLLOCOLO Michele (Cremonese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

SCOGNAMILLO Stefano (Catanzaro): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).