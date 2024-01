Spezia, Mateju promosso all’esordio: “Già leader”

Buona la prima per Ales Mateju con la sua nuova squadra.

L’ex rosanero all’esordio nel match vinto 3-2 contro il Pisa si è reso protagonista con una buona prestazione procurando anche il rigore poi trasformato da Verde.

Per il difensore ceco sin da subito buoni voti in pagella da parte dei media liguri. Nel dettaglio, “Spezia1906.com” lo definisce “Già leader” e in merito alla sua prestazione scrive che:

“MATEJU 7 – Schierato a destra, mostra subito qualche spunto interessante all’esordio con la nuova maglia. Poi si guadagna il calcio di rigore anticipando l’intervento in ritardo di Esteves. Tanto, tantissimo cuore, quello che serviva”