Terminano le gare di serie B giocate alle 16:15. La Feralpisalò ha battuto per 5-1 il Lecco. Lo Spezia ha vinto 3-2 contro il Pisa grazie ad un super Verde (In procinto di trasferirsi al Palermo). Bari sconfitto in casa dalla Reggiana.

Bari-Reggiana 0-2

Feralpisalò-Lecco 5-1

Pisa-Spezia 2-3