Spezia scatenato sul mercato. Secondo quanto riporta “Gianlucadimarzio.com”, sarebbe vicino il centrocampista del Milan Tommaso Pobega.

Con l’arrivo di Vidal all’Inter previsto per questa sera invece, tra domani e dopodomani i nerazzurri daranno il via libera all’arrivo di Agoumè in Liguria.