Il tecnico della Paganese, Alessandro Erra, ha parlato al termine del ritiro per fare un punto rispetto alla condizione attuale della squadra. Ecco le sue parole riportate da “TuttoC.com”:

«E’ stato un mini-ritiro che ci ha permesso di fare 6 allenamenti doppi, ne siamo usciti con qualche contrattempo ma è normale vista la situazione di inattività che perdurava da oltre 6 mesi. Dobbiamo completarci, ma per gli effettivi che abbiamo a disposizione è stato un buon rodaggio. Come è stata la preparazione seguendo il protocollo? E’ stata una cosa inusuale, una cosa nuova per tutti noi, ci siamo dovuti attenere ad esami, tamponi, test e ci auguriamo che al più presto le cose possano tornare alla normalità».