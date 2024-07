Spezia, D’Angelo: «Dispiaciuto per la partenza di Nikolaou. Soleri e Aurelio ci rinforzano»

Luca D’Angelo, allenatore dello Spezia, ha rilasciato delle dichiarazioni dopo il sorteggio del prossimo campionato di Serie B. Il tecnico ex Pisa ha rilasciato anche delle dichiarazioni sul passaggio di Dimitrios Nikolaou al Palermo e di Edoardo Soleri e Giuseppe Aurelio in Liguria:

«Soleri era già intenzionato a venire da noi a gennaio poi il mercato ha negato questa possibilità. Aurelio lo conosco bene ha giocato con me in Toscana e l’ho potuto vedere anche con il Palermo, è un giocatore molto dotato dal punto di vista atletico. Ci rinforzano sicuramente. Quanto a Nikolaou, sono molto legato a lui, fa parte della vecchia guardia ed era il giocatore che soffriva di più la situazione. Ha dato una grande mano in campo al nostro staff e nello spogliatoio. L’ho salutato con grande dispiacere, sono dispiaciuto. Io credo che tutto abbia un termine però e lo ricorderò come un ragazzo che ha giocato in una maniera splendida».