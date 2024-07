Ritiro Palermo, quinto giorno a Livigno: rosanero divisi in due gruppi (VIDEO)

A Livigno il Palermo continua i suoi giorni di preparazione in vista della prossima stagione. I rosanero, oggi al quinto di ritiro, sono in campo per svolgere la seduta pomeridiana, dopo quella di stamattina, e continuano ad esercitarsi con il pallone. La squadra è divisa in due gruppi: in una metà campo ci sono le mezzali, gli esterni d’attacco e le punte che allenano gli sviluppi offensivi; nell’altra difensori e ‘registi’ che si esercitano sull’uscita dal pressing avversario.

Continue Reading