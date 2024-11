Spezia, Colak: «Ho visto tanti stadi in B, ma l’atmosfera del “Picco” è la migliore»

Antonio Colak, attaccante dello Spezia, ha parlato alla Gazzetta dello Spezia del suo passaggio dal Parma. L’attaccante si è soffermato anche sull’atmosfera del “Picco”, stadio delle sfide interne dello Spezia, definendola la migliore della Serie B.

«La fiducia del mister (Fabio Pecchia, ndr) è mancata, ma la mia è sempre rimasta alta e ho sempre lavorato per essere pronto al momento giusto. Alcuni momenti della carriera sono così ma ora non voglio guardare indietro. Dura per uno come me non trovare la via del gol per più di un anno, ma ora sono felice. Il mio cuore è più leggero perchè ho trovato la prima rete con lo Spezia e si sa, la prima è sempre la più difficile. Adesso voglio guardare avanti e fare sempre di più. Picco? Secondo me questo stadio è speciale. Le emozioni vengono vissute da tutti i presenti in maniera incredibile e, quando aprirà di nuovo la curva tra un mese, cambierà tanto rispetto ad ora. Tifosi? Sono passionali e aiutano la squadra: è come se in campo ci fosse un uomo in più. Io ho visto tanti stadi in Serie B però l’atmosfera di quello dello Spezia è sicuramente la migliore. Mi carica giocare qui, davanti ai miei tifosi, in un ambiente ancor più caldo di quello che ho vissuto nei campi in Croazia».