Accardi: «Il Barbera s’infiamma e si spegne in fretta. Promozione? Pisa, Sassuolo, Spezia, Palermo e Samp»

Ai microfoni di TuttoB.com, è intervenuto Beppe Accardi. Il direttore si è concentrato sul contesto del Palermo. Soffermandosi sul momento difficile dei rosanero e su alcune pedine, arrivate nel mercato estivo, che non stanno rendendo come ci si aspettava.

«Barbera? È sempre così: Palermo s’infiamma e si spegne in fretta, è facile ad esaltarsi come a deprimersi. Promozione? Pisa, Sassuolo, Spezia, Palermo e Samp. La stessa Cremonese, dalla quale ci si aspettava di più e che ha richiamato Stroppa, segno evidente che qualcosa non va, lotterà fino alla fine. Nessuno, invece, avrebbe immaginato un Cesena così in forma, al quarto posto, merito anche della cultura calcistica di una piazza tranquilla e serena. Alla lunga però i veri valori emergono sempre. Prendiamo la Juve Stabia, che era in testa alla classifica nelle prime giornate e ora è scivolata al nono posto…».