Cesena, gli occhi della Serie A su Shpendi. Agostini: «L’intenzione è di tenerlo fino a giugno»

Cristian Shpendi è senza dubbio l’oggetto pregiato del Cesena di mister Michele Mignani. A suon di gol e prestazioni, l’attaccante del Cesena ha iniziato a far parlare di sé, attirando gli occhi di molti club anche dalla Serie A. Il responsabile dell’area tecnica del Cesena Massimo Agostini si è espresso proprio sulla situazione del centravanti:

«Sta facendo una crescita molto accelerata, è un ragazzo che ha la cultura del lavoro, molto educato che vuole arrivare ma lavorando. Sta facendo bene, è il capocannoniere di questa Serie B. Noi siamo contenti, cerchiamo di proteggerlo e il mister lo fa lavorare per farlo crescere. Lui può essere un attaccante che in futuro può far parlare di sé. Serie A? Qualche squadra verrà a bussare per informazioni ma penso che l’intenzione della proprietà fino a giugno è tenerlo a Cesena. Poi quello che succederà a gennaio lo scopriremo fra un pò».